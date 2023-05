Conferência Municipal de Cultura definirá ações para os próximos 10 anos em Cotia

Evento, que ocorre neste sábado (6), é a última etapa da construção do Plano Municipal de Cultura; veja como participar

Foto: Vagner Santos

No próximo sábado (6/05) acontece a 3ª edição da Conferência Municipal de Cultura de Cotia, realizada pela Secretaria de Cultura e Lazer e pelo Conselho Municipal de Cultura. O evento é a última etapa da construção do Plano Municipal de Cultura e acontecerá no auditório do 5º andar do Centro de Integrado Municipal (CIM). Na conferência serão definidas as estratégias voltadas para o setor cultural do município para os próximos dez anos.





A Conferência Municipal acontecerá depois de sete pré-conferências de cultura realizadas em todas as regiões da cidade e que contaram com a participação de artistas, gestores culturais, membros da sociedade civil e demais interessados que contribuíram com os diálogos. Além disso, para garantir um processo participativo e democrático, a secretaria de Cultura e Lazer realizou uma Consulta Pública on-line, possibilitando que aqueles que não puderam comparecer aos encontros presenciais pudessem expressar a sua opinião e contribuir com as políticas públicas culturais de Cotia.





A gestão cultural do município afirmou que a participação da população é fundamental para garantir que as políticas culturais estejam alinhadas com as expectativas locais, principalmente dos segmentos artísticos e culturais. A conferência é aberta ao público.





Serviço





3ª Conferência Municipal de Cultura de Cotia





Dia 6 de maio – sábado





A partir das 13h





Local: Auditório do Centro Integrado Municipal (CIM)





Endereço: Avenida Benedito Isaac Pires, 35 – 5º andar, Parque Dom Henrique





Evento aberto