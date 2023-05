Bom Prato Móvel é instalado em Caucaia e deve servir até 300 refeições diárias

Unidade servirá almoço a partir desta quarta-feira (3); saiba todos os detalhes em primeira mão

Unidade do Bom Prato Móvel em Caucaia do Alto. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Uma unidade do Bom Prato Móvel, programa do governo de São Paulo, começou a ser instalada em Caucaia do Alto na manhã desta terça-feira (2). Cotia e Cia esteve no local e pegou informações em primeira mão.





conforme divulgado pela prefeitura na semana passada, mas sim na Praça dos Romeiros. A unidade não está instalada na rua Irineu Pires de Oliveira,mas sim na Praça dos Romeiros.





Hoje está sendo feito um teste para iniciar os trabalhos já a partir desta quarta-feira (3). A comida, segundo apurou o Cotia e Cia, será preparada em Osasco e cada hot box virá com 24 marmitas. Ao todo, serão 300 refeições servidas por dia ao preço de R$ 1,00.





Três funcionários farão o atendimento ao público. O Bom Prato Móvel ficará no distrito até setembro.