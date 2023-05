Cotia está entre as 4 cidades com menor índice de mortes no trânsito no estado

Itapevi foi a 1ª do ranking; pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Estudos das Cidades da Universidade de São Paulo (USP); saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Cotia está entre as quatro cidades com menor taxa de mortalidade no trânsito do estado de São Paulo. A pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Estudos das Cidades da Universidade de São Paulo (USP) e divulgada no último mês de abril. A metodologia compara cidades paulistas com mais de 200 mil habitantes e levou em consideração o período analisado entre os anos de 2019 e 2021.





Entre os 41 municípios do estado de São Paulo com este perfil, Cotia ficou na 4ª colocação do ranking com 3,68 mortes por 100 mil habitantes, conquistando nota 10. À frente está Taboão da Serra (3º lugar), Marília (2º) e Itapevi (1º).





Segundo o estudo, o índice é um parâmetro importante para analisar a segurança viária e ajudar a melhorar cada dia mais a mobilidade urbana do município.





MAIO AMARELO EM COTIA





Pela passagem do Movimento Maio Amarelo, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia realizará blitz educativas nos dias 25, 29 e 30 de maio nas três principais regiões da cidade (Centro, Granja Viana e Caucaia do Alto).





Parte da programação [veja abaixo] terá a participação de estudantes da rede municipal de ensino, de colaboradores da Viação Raposo e também terá blitz em parceria com a Honda na Granja Viana. Durante as blitzes, os motoristas receberão orientação sobre segurança no trânsito e material educativo.





As blitzes educativas são realizadas pela equipe do Programa Permanente de Educação para o Trânsito, instituído em 2017 por decreto municipal, e contarão com a presença de agentes de trânsito.





Na ação do dia 29/05, em parceria com a Honda, os motociclistas abordados poderão participar do Pitstop Comstar e ganhar a checagem gratuita de mais de 20 itens da motocicleta.





Serviço





Programação Blitzes Educativas – Maio Amarelo





Dia 25/05 – 9h às 11h: Praça dos Romeiros, Caucaia do Alto (participação de alunos da E.M Bairro da Campininha)





Dia 25/05 – 15h às 18h: Terminal de Caucaia do Alto (participação de colaboradores da Viação Raposo)





Dia 29/05 – 9h às 12h: Av. João Paulo Ablas, Jardim da Glória – próximo ao Kartódromo (em parceria com a Honda)





Dia 30/05 – 9h às 11h: em frente à Prefeitura, Jardim Nomura (participação de alunos da E.M Francisco Nunes de Oliveira)





Dia 30/05 – 15h às 18h: Terminal de Cotia, Centro (participação de colaboradores da Viação Raposo)