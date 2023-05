Homem acusado de estuprar e matar filha esfaqueada em São Roque segue foragido

Em junho de 2021, Horácio Nazareno foi incluído na lista dos criminosos mais procurados de SP

Horário Nazareno e Letícia Tanzi. Foto: Reprodução / Facebook

Horácio Nazareno Lucas, acusado de matar a facadas a própria filha, Letícia Tanzi, de 13 anos, continua foragido. O crime aconteceu em São Roque em outubro de 2018. Após o crime, Horácio fugiu para uma área de mata e não foi mais visto. Em junho de 2021, ele foi incluído na lista dos criminosos mais procurados do estado de São Paulo. As informações são do G1.





Letícia foi morta a facadas em casa horas depois de o pai ter deixado a prisão, onde cumpria pena por estupro contra a cunhada. Durante o período em que ficou preso, ele foi denunciado pela filha pelo mesmo crime.





Ao sair da penitenciária, com o benefício de recorrer da primeira acusação de estupro em liberdade, Horácio foi para casa tentar convencer a adolescente a retirar a denúncia. A jovem se recusou e foi esfaqueada várias vezes por ele.





O caso foi relembrado na estreia do programa "Linha Direta", apresentado por Pedro Bial na TV Globo, na quinta-feira (2). Desde a exibição, a história causou muita comoção nas redes sociais. No Twitter, o assunto foi um dos mais comentados após o programa.