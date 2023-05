Cotia amplia em junho horário de vacinação em três UBSs; confira os dias

Serão disponibilizadas doses de todas as vacinas do plano nacional de imunização, inclusive a vacina contra a covid e contra a influenza

A Secretaria de Saúde de Cotia vai ampliar, em junho, o horário de vacinação em três Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Atalaia, Portão e Caucaia do Alto. Essas unidades atenderão, em dias pré-definidos (veja no final da matéria), até às 20h. O objetivo, segundo a secretaria, “é fechar as portas para o adoecimento das pessoas com doenças graves e que podem levar à morte”.





Ainda segundo a secretaria, serão disponibilizadas doses de todas as vacinas do plano nacional de imunização, inclusive a vacina contra a covid e contra a influenza – esta última será aplicada até o fim das doses enviadas pelo Estado para a campanha de imunização.





As salas de vacinação farão a atualização para quem está com alguma vacina atrasada e aplicará doses indicadas conforme o calendário vacinal para todas as idades. “São diversas doenças que podem ser evitadas com a vacina. O sarampo, a meningite, a febre amarela, e muitas outras. É muito importante que as pessoas se sensibilizem e se conscientizem desta necessidade de proteção”, disse Magno Sauter, Secretário de Saúde.





O titular da pasta lembrou ainda que a intensificação é, na verdade, uma ampliação da ação que já aconteceu em maio. “Em maio, também tivemos um cronograma de extensão do horário da sala de vacinas em algumas UBSs. Algumas pessoas têm dificuldade de estar na UBS no horário normal, então, a gente tem feito ações especiais para atendermos todos”, completou Sauter.





As vacinas do plano nacional de imunização estão disponíveis em todas as UBSs de Cotia. Para se vacinar, basta comparecer à UBS mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com documento de identificação e caderneta de vacina, no caso das crianças, a apresentação da caderneta é obrigatória.





Horário estendido de salas de vacina até as 20h





UBS Atalaia (segundas e quartas-feiras)





Dias 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de junho de 2023





UBS Portão (quintas-feiras)





Dias 1,15, 22 e 29 de junho de 2023





UBS Caucaia do Alto (quintas-feiras)





Dias 1,15, 22 e 29 de junho de 2023