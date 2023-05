Caito Maia, fundador da Chilli Beans, realizará palestra gratuita em Cotia

Empresário vai palestrar sobre o tema ‘Reinventando seu negócio: lições inspiradoras para empresários pós-pandemia’; veja como se inscrever

Caito Maia, fundador da Chilli Beans. Foto: Divulgação

O empresário e fundador da Chilli Beans, Antônio Caito Maia Gomes Pereira, ou apenas Caito Maia, como é conhecido, vai fazer uma palestra o dia 25 de maio, às 19h, no teatro do Colégio Rio Branco, em Cotia.





A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e, para participar, é preciso fazer a inscrição no link abaixo. Os inscritos deverão retirar a credencial no Coworking Municipal [endereço abaixo].





Maita vai palestrar sobre o tema ‘Reinventando seu negócio: lições inspiradoras para empresários pós-pandemia’. O empresário falará sobre a sua história de vida e trajetória da Chilli Beans, passará por produtos, por sua comunicação e estratégia de marketing, até a política de expansão de sua marca.





A atividade faz parte da programação do #AvançaCotia, iniciativa da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo.





Sobre Caito Maia: é empresário fundador da Chilli Beans, maior marca de óculos e acessórios da América Latina, além de ser um dos jurados do Programa Shark Tank Brasil, no Sony Channel.





#AvançaCotia: nasceu como proposta de levar conteúdo, capacitação e informação para os micro e pequenos empresários de Cotia, além de profissionais autônomos. Por meio de eventos e palestras, a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo oportuniza a este público acesso à “conteúdos e histórias de sucesso que inspiram e motivam”.





Serviço





Palestra Caito Maia (Chilli Beans) | #AvançaCotia





Dia 25 de maio 2023 – 19h





Local: Teatro do Colégio Rio Branco





Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 7200 (km 24,5) – bairro Lageadinho









Vagas limitadas





Atenção: Nos dias 19 de maio (das 9h às 19h) e 20 de maio (das 9h às 12h), os inscritos devem retirar a credencial no Coworking Municipal, impreterivelmente, para acessar o evento. Só a inscrição, não garante a entrada no teatro – endereço da retirada: Av. Nossa Senhora de Fátima, 833 (Poupa Shopping)