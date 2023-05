Sabrina Sato realiza episódio do reality ‘Desapegue Se For Capaz’ em Cotia

Participante da edição, Israel Fávaro contou sua experiência após o programa ao Cotia e Cia

'Desapegue se For Capaz' foi realizado na casa de Israel Fávaro, em Cotia. Foto: Reprodução / Redes Sociais





A família Fávaro, que mora no Jardim Empíreo, em Cotia, participou da segunda temporada do "Desapegue Se For Capaz", apresentado por Sabrina Sato.

Israel Fávaro, 37, empresário, participante do reality, dedica sua vida a encaminhar doações e ajudar os mais carentes. No entanto, esqueceu completamente da sua vida e da "casa caótica" que divide com sua filha Elis, de 9 anos, e seu pai Hélio, de 67.





“Com a vinda da Sabrina, eu percebi que sempre tive dificuldade em desfazer das coisas – na verdade cresci vivendo nesta prática de guardar”, disse Israel ao Cotia e Cia.













“Quando colocaram minha casa dentro do galpão, eu percebi que tinha coisa da minha bisavó, da minha mãe e do meu pai que não fui eu quem guardei. Percebi que isso veio da criação que tive – era uma coisa natural para mim”, completou.









Durante as quatro semanas de gravação do programa, Israel percebeu que muita coisa não usaria mais. Com essa nova experiência que o reality proporcionou, ele percebeu que não precisava de tantas coisas. "Isso porque eu não era tão apegado”, comentou.









O processo me fez muito bem, hoje estou vivendo outro momento na minha vida; mais organizado e com uma nova perspectiva









O REALITY





A proposta do reality, apresentado por Sabrina Sato, é proporcionar uma oportunidade de recomeço. No programa, famílias que tiveram suas vidas afetadas pelo acúmulo de objetos e pela bagunça em suas casas ,enfrentam o desafio do desapego.

Sabrina conta com a ajuda da especialista em organização Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos para provocar uma transformação na vida dos participantes, por meio da reorganização, decoração e arrumação completa dos seus lares, seguindo princípios como consumo consciente e descarte responsável.

Entre falta de espaço de convivência, muitas lembranças do passado e a vontade de fazer mudanças no estilo de vida, as famílias têm motivos de sobra para participarem do programa. Após uma primeira visita para conhecer onde os participantes moram, a apresentadora faz a proposta de se desfazerem de, no mínimo, 30% dos itens para que uma nova vida possa recomeçar ali. Na sequência, a casa é esvaziada, e todos os objetos que fazem parte de suas vidas, incluindo os móveis, são colocados em um galpão.

No final do episódio, os participantes visitam a casa renovada, que apresenta espaço suficiente para as famílias se reinventarem com novas possibilidades de interação, estilo de vida e futuro.