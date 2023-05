Acidente com ônibus deixa quatro pessoas feridas em Cotia

Ocorrência foi por volta das 8h30 desta segunda-feira (29); saiba mais

Ônibus da linha 036 colidiu contra um poste. Foto: Portal Viva

Um ônibus da linha 036 (Terminal de Cotia X Fatec) colidiu contra um poste na manhã desta segunda-feira (29) na altura do km 42 da rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, mais conhecida como Estrada da Roselândia.





Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas até a UPA do Atalaia. Não há informações sobre o estado de saúde delas.





De acordo com informações, o ônibus teria derrapado e perdido o controle. Com o impacto, o poste quebrou e caiu sobre o coletivo.





Segundo o DER, há interdição no sentido de Itapevi, com tráfego fluindo por faixa reversível no sentido de Cotia. Além disso, o DER informou que uma equipe da concessionária de energia trabalha no local.