Condomínio em Cotia enfrenta problemas com a Enel e síndico destaca prejuízos

Moradores do Condomínio Jardim da Glória II, em Cotia, vêm enfrentando uma dura batalha contra a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na região. O problema ocorre nos quadros de energia que vêm afetando todo o residencial. A falha na distribuição acontece desde meados de março.





O PROBLEMA





“Estamos há dois meses enfrentando uma batalha desleal. Fizemos algumas solicitações de uma equipe técnica da empresa para constatarem os fatos. Depois de muitas reclamações, uma equipe esteve no local e assinalou que o problema está na rede de distribuição da Enel, possivelmente será preciso a troca do transformador – isso pelas palavras dos técnicos da empresa”, relata Ailton de Souza, síndico do condomínio.





Porém, de acordo com ele, a vistoria foi feita um dia antes do feriado de Páscoa e, até o momento, nada foi resolvido. Com isso, os prejuízos estão sendo incalculáveis, conforme relata Ailton:





“A falta de fase já nos prejudicou com a queima de uma bomba de esgoto, duas placas do motor do portão e estamos sem utilizar o salão de festa, pois os eletrodomésticos não funcionam. Tomei ciência que outros pontos da avenida também estão prejudicados. No meu apartamento verifiquei que os ventiladores não atingem a velocidade máxima e o chuveiro não está aquecendo adequadamente nos horários de pico, assim como as luzes e eletrodomésticos da portaria."





Em abril, o Cotia e Cia encaminhou o problema para a Enel. Em nota, a concessionária informou que uma equipe realizou inspeção no condomínio, mas "não foram identificadas irregularidades". "A distribuidora informa ainda que vai providenciar a instalação de um equipamento de medição por um período de 7 dias, para monitoramentos da situação, a partir desta sexta-feira (28)", disse, na ocasião.





O síndico Aílton de Souza refutou a informação da Enel, dizendo que eles foram fazer a inspeção duante a madrugada, "quando não há oscilação de energia". "A gente está reclamando de falta de fase, sinalizamos os horários de pico e eles vêm à 1h, quando praticamente todos os moradores já estão dormindo. Ou seja, não tem consumo de energia neste horário. Na avenida, não tem mais nenhum comércio aberto", destacou.





Segundo Aílton, no dia 2/5, uma equipe da Enel retornou ao condomínio para instalar o equipamento de medição de voltagem que verifica a oscilação da tensão. Uma semana depois, a equipe retirou o equipamento e informou que em uma semana daria o retorno. Mas, até o momento, nada foi solucionado.





O DESCASO DA ENEL





A "batalha desleal" continua. Depois de inúmeras reclamações registradas nos canais eletrônicos de atendimento da concessionária – sem solução -, Aílton compareceu em uma agência física no último dia 26. Mas, segundo ele, foi mais uma "péssima experiência”.





O descaso da Enel e a ineficiência na prestação de serviços, para o síndico, são impressionantes. “Para nossa surpresa, a Enel não tem registro da instalação desse aparelho, da retirada ou do laudo que este produziria para confirmar que o problema está na rede externa, cabeamento ou transformador”, relatou Aílton.





Ainda segundo ele, consta para as atendentes o último contato via Ouvidoria, e que foi informado da abertura de procedimento de verificação de rede elétrica para saber a origem do problema e apontar a correção. Para isso, foi aberto protocolo de urgência, com prazo de 30 dias para uma resposta.





“Ficamos novamente sem resposta da solução, já que as equipes que vieram ao condomínio deram como certo a origem externa do problema”, concluiu.





Procurada pelo Cotia e Cia, a Enel informou que realizou processo de medição de tensão no condomínio no período de 02/05 a 09/05/2023 e que os valores registrados "estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação".





A companhia informou também que as informações a respeito do processo de mediação serão encaminhadas ao cliente por e-mail "e que segue à disposição para quaisquer outros esclarecimentos".





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 17H19 DO DIA 29/05/2023 COM A NOTA DA ENEL)