Prefeitura divulga local do Bom Prato Móvel em Caucaia do Alto

Unidade funcionará a partir do dia 2 de maio, segundo informou o Governo de SP ao Cotia e Cia; saiba mais

O distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, receberá uma unidade do Bom Prato Móvel. O anúncio foi feito pelo vereador Johny Santos durante sessão solene da Câmara Municipal do último dia 28.









Nesta sexta-feira (28), a Prefeitura de Cotia informou que a unidade atenderá até o dia 1º de setembro e que ela será instalada na rua Irineu Pires de Oliveira, 99, no centro de Caucaia do Alto, ao lado do Estádio Municipal José Lopes Neto.





Bom Prato Móvel





Desde março de 2022, 27 caminhões do tipo VUC já atendem diversas regiões da capital, Osasco, Ribeirão Pires, Guarulhos, Campinas, Várzea Paulista e Ferraz de Vasconcelos.





A seleção dos locais leva em conta a densidade populacional, vulnerabilidade social e a distância das unidades fixas. As refeições são preparadas e embaladas nos restaurantes fixos sob supervisão de uma equipe de nutricionistas.





O transporte dos alimentos é feito em caixas hotbox para garantir a segurança sanitária e a temperatura das refeições, e o preço unitário das refeições é de R$1, mesmo valor das refeições em todos os restaurantes do programa. Cada unidade móvel oferece 300 almoços de segunda a sexta-feira.





O projeto tem como objetivo alcançar bolsões de pobreza a mais de 2 km de uma unidade fixa e que não possuem recursos para deslocamento. Além disso, é possível atender emergências e calamidades em qualquer local do estado.