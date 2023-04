‘Candeia’, 2º livro do jornalista Neto Rossi, será lançado neste sábado (29) em Cotia

Repórter do Cotia e Cia lançará seu livro durante a 1ª edição do Sarau Para Elos; evento vai reunir coral, poesia, dança e música; saiba mais

Jornalista Neto Rossi. Foto: Márcio Silveira / Estúdio MAN

O jornalista do Cotia e Cia, Neto Rossi, vai lançar seu segundo livro neste sábado (29) na Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia. Intitulado ‘Candeia’, o livro será lançado dentro da primeira edição do Sarau Para Elos, evento que vai reunir dança, coral, música e poesia.





“Em 2018, lancei o ‘Cartas de um Náufrago’, um livro só de poesias autorais. Agora, em ‘Candeia’, reúno poemas inéditos com textos reflexivos. Falo de tudo um pouco sobre a vida, mas com o intuito de sempre provocar uma reflexão”, disse Neto, que é repórter e colunista do Cotia e Cia desde 2020.





Livro Candeia, de Neto Rossi













Para o sarau, estão confirmadas as presenças dos rappers Dih Happy, Damyen MC e Mano Kimba. Também participarão o Coral Nossa Voz e o Coral Prazer: eu sou a luta, formado por crianças autistas. A Cia Kadife Dunya Dance também vai abrilhantar a 1º edição deste encontro.





O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer e da Secretaria de Comunicação.





SOBRE O SARAU PARA ELOS





O Sarau Para Elos surge da fusão de dois saraus históricos em Cotia: o sarau do movimento ‘Corre Cotia’, que agitou o cenário cultural da cidade entre os anos de 2004 e 2011, com a organização de Edegar Ferreira, Cesar Moraes e Wil Delarte, e o ‘Poesia na Garagem’, organizado por Neto Rossi entre os anos de 2015 e 2019.





Universos para Elos, idealizado por Wil Delarte e Edegar Ferreira, e a criação do seu canal no YouTube, que desde o início de 2022 vem produzindo conteúdos artísticos e culturais com o apoio institucional da ORUM Artes, parceiros já consolidados do Cotia e Cia. O elo que une os dois saraus tem sua gênese no coletivo cultural, idealizado pore a criação do seu canal no YouTube, que desde o início de 2022 vem produzindo conteúdos artísticos e culturais com o apoio institucional da, parceiros já consolidados do





MAIS EVENTOS





E o dia 29 de abril será marcado por outros eventos na Biblioteca Batista Cepelos, que fechará as celebrações do mês de aniversário de 167 anos de emancipação do município.





Das 10h às 12h, a Mostra de Documentários ‘Patrimônios’ apresentará os curtas-metragens ‘Desejos de Memória: A história da Vila do DAE e da Reserva Florestal do Morro Grande’ e ‘Guaçatom: Além do território’.





As obras audiovisuais retratam os patrimônios socioculturais da cidade, como a Associação Filantrópica Criança Feliz e o Grupo Guaçatom, e ambiental e cultural, como a Reserva Florestal do Morro Grande e o Ecomuseu do Morro Grande. Os dois curtas foram produzidos em Cotia.





Mais tarde, das 16h às 18h, a biblioteca receberá a encenação do espetáculo ‘Macunaíma, um brinquedo’, peça adaptada da obra ‘Macunaíma, o herói sem nenhum caráter’, de Mário de Andrade.





A peça é um verdadeiro convite às novas (e antigas) gerações para conhecerem a obra deste grande poeta, contista, cronista, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro. A peça terá duração de 1h20 com roda de conversa aberta após a apresentação.





SERVIÇO





Dia 29 de abril





10h às 12h - Documentários ‘Patrimônios’ apresentará os curtas-metragens ‘Desejos de Memória: A história da Vila do DAE e da Reserva Florestal do Morro Grande’ e ‘Guaçatom: Além do território’





16h às 18h - Espetáculo de teatro: “Macunaíma, um brinquedo”





19h às 22h – 1º edição do Sarau Para Elos e lançamento do livro Candeia, de Neto Rossi





Local: Biblioteca Municipal Batista Cepelos





Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147- Parque Bahia, Cotia





Entrada gratuita