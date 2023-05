Virada Cultural: Anavitória se apresenta no Butantã e cita Cotia durante show

Multidão acompanhou show na Av. Eliseu de Almeida

Dupla Anavitória. Foto: Divulgação

A dupla Anavitória foi uma das principais atrações da Virada Cultural neste domingo (28). Elas se apresentaram para uma multidão de fãs na Arena Butantã.





No início do show, Vitória relembrou que morou na região antes do sucesso da dupla. "Em 2015, eu me mudei para São Paulo pra fazer umas coisas com essa menina bem aqui. Eu morava no Butantã, quase em Cotia", citou.





O show da dupla foi acompanhado por uma multidão na Avenida Eliseu de Almeida.





A Virada Cultural de São Paulo aconteceu neste final de semana (27 e 28 de maio). Com o tema 'Pertencimento', o evento repetiu o modelo adotado no ano passado de descentralizar as atrações.





*Com informações do UOL