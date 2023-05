Fique atento: Estrada de Caucaia terá interdição total de sábado para domingo

O motivo é a instalação de passarela na altura do KM 4,8





Os motoristas devem ficar atentos neste final de semana devido às obras da instalação de uma passarela na altura do km 4.800 no Parque do Agreste, em frente a Escola Estadual Laercio Surin.

A interdição será total das 20h deste sábado (27) até às 10h deste domingo (28).

Com a interdição, os motoristas que virão do sentido Raposo Tavares para Caucaia e que tiverem como destino o trecho posterior ao km 4,800, deverão sair em Vargem Grande Paulista e acessar o distrito pela estrada Água Espraiada.

O mesmo valerá para os motoristas que saírem de Caucaia com destino à Raposo: será preciso acessar a Água Espraiada e sair em Vargem Grande Paulista.