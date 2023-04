Veja como foi a reunião da Prefeitura de Cotia com a Enel

Representantes do poder público apontaram problemas e definiram algumas ações junto à concessionária de energia elétrica





Nas últimas semanas, a Enel foi destaque do noticiário regional pela ineficiência do serviço prestado aos cidadãos cotianos. Dezenas de bairros foram afetados com falta de energia elétrica – e não só em dias de chuva.





Para tentar solucionar o problema – ou pelo menos parte dele – representantes do Poder Público municipal se reuniram com representantes da Enel na semana passada.





O que foi discutido: Melhorias do atendimento aos munícipes, melhorias e celeridade no atendimento às demandas de urgências, especialmente em dias de chuvas quando há interrupção no serviço de energia, e preventivas, como podas.





O que ficou estabelecido: Foi criada uma comissão de integração entre os poderes públicos (Executivo e Legislativo) e a Enel para que a comunicação entre as partes aconteça rapidamente sempre que houver alguma demanda urgente ou preventiva com o objetivo de se chegar a solução do problema o mais rapidamente possível.





Problemas apontados: A Secretaria de Defesa Civil disse que já houve casos em que a secretaria esperou por mais de duas horas para conseguir liberar uma via obstruída por queda de árvore sobre a fiação, já que o serviço dependia da Enel desligar a energia elétrica do local.