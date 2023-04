Bairros de Cotia estão sem energia há mais de 2 dias e moradores relatam descaso

Moradores dizem que abrem o chamado na empresa, relatam o problema, mas são ignorados; veja o que disse a Enel

Foto: Agência Brasil





Reportagem: Neto Rossi





Alguns bairros em Cotia, como o Jardim dos Palmares, Jardim Arco Verde, Portão e parte da região do Morro Grande, ainda estão sem energia elétrica. E o problema relatado por moradores ao Cotia e Cia é o mesmo: não adianta abrir protocolo na Enel que a resposta nunca é concreta.





“Estamos sem luz desde de segunda feira (17) à tarde. Entendemos que por conta das fortes chuvas, o caos tenha se instalado na cidade, mas abrimos vários chamados na Enel e toda vez tem uma história diferente. Ora a luz já foi estabelecida, ora os chamados foram encerrados sem justificativa. Temos vários protocolos e até agora nada foi feito”, diz Lucilene Torrezani, moradora da avenida Santo Antônio, região do Portão.





O mesmo ocorre no Jardim Arco Verde. Segundo Stefany, após a chuva de segunda feira, algumas árvores caíram por cima das fiações e comprometeu a eletricidade.





“Desde segunda, estamos ligando para a Enel e eles não nos dão previsões. Todos os nossos alimentos na geladeira são afetados”, relata.





Segundo ela, uma equipe de reparo da Enel foi até o bairro nesta terça-feira (18), mas não solucionou o problema. “Segundo eles, não tem chamado de emergência para nosso bairro, mas desde segunda todos os moradores ligam pelo menos duas vezes por dia. Está difícil”, desabafa.





Já no Jardim dos Palmares, em Caucaia do Alto, a situação não é diferente. Segundo a moradora Mayara Pistorezzi Takeda, desde segunda-feira a falta de energia vem afetando quem mora no local.





“O carro da Enel esteve no bairro por volta das 14h de ontem (18), mas nada fez. Nenhum reparo, nenhuma resposta. Nada. O mesmo descaso que sofremos no atendimento. Todas as vezes em que se abre o chamado, um horário diferente, uma prioridade diferente”, relata.





OUTRO LADO





Cotia e Cia está em contato com a Enel. Em nota, no entanto, a empresa pediu o número de instalação da conta de cada cliente, o endereço completo e CPF do titular para poder apurar cada caso. A reportagem solicitou essas informações para cada fonte.





Por enquanto, a Enel enviou a seguinte nota genérica:





“A Enel Distribuição São Paulo informa que a proximidade de uma frente fria na capital, provocou fortes chuvas na Região Metropolitana de São Paulo na tarde desta terça-feira (18) causando alagamentos e queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica, o que provocou a interrupção no fornecimento para alguns clientes. Os bairros da zonal leste e oeste foram os mais atingidos pelo temporal no período da tarde. A distribuidora reforçou seu efetivo em campo para restabelecer o mais breve possível os serviços para os clientes impactados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só ontem foram registrados cerca de 40 chamados para queda de árvores.”