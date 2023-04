Thermas da Mata anuncia show de grupo famoso de pagode em nova programação

Anúncio foi feito pelo parque aquático nesta quarta-feira (12)

Thermas da Mata. Foto: Redes sociais



O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, vai realizar o ‘Esquenta Thermas’, programação que envolve shows musicais “para aquecer o outono”.





E, na primeira edição, que será realizada no dia 4 de junho, o parque vai receber o show do Grupo Pixote. A banda brasileira de pagode romântico faz sucesso desde os anos 1990, tendo hits como “Brilho de Cristal”, “Insegurança” e “Nem de graça”.





De acordo com a direção do parque aquático, o objetivo é “oferecer uma experiência completa aos visitantes”, que inclui desde a estrutura de mais de 15 atrações - incluindo piscina de ondas, toboáguas e espaços para crianças -, até as áreas de descanso.





INGRESSOS





Segundo o Thermas, quem comprar os ingressos com antecedência, poderá garantir descontos convidativos. O primeiro lote de ingressos tem valores a partir de R$59,00 para crianças e R$69,00 para adultos.





Além disso, haverá a opção de Camarote, que inclui combo com 4 ingressos + balde com 8 cervejas. Lotes limitados