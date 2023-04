Em vídeo, Rogério Franco fala sobre câmeras e reforço da GCM nas escolas

Vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (12) mostra como funciona a central de monitoramento da Secretaria de Educação de Cotia; confira

Central de monitoramento da Secretaria de Educação. Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), visitou nesta quarta-feira (12) a central de monitoramento da Secretaria de Educação para conferir o trabalho que está sendo feito em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. O objetivo foi mostrar como funciona a central “para trazer mais tranquilidade aos pais, alunos e funcionários”.









De acordo com Franco, as unidades contam com 1.300 câmeras e mais de 100 totens integrados a central, que funciona 24 horas. Além disso, o prefeito disse que já determinou à Guarda Civil Municipal que intensifique as rondas nas escolas.





SOBRE A CENTRAL DE MONITORAMENTO





As câmeras de monitoramento foram implantadas em todas as escolas da rede municipal de Cotia desde o início do ano. Além do monitoramento interno, as escolas ganharam um totem na parte externa, que conta com cinco câmeras e um botão de emergência que funciona como um rádio comunicador com conexão direta com a equipe do Centro de Controle Operacional (CCO).





As câmeras estão espalhadas por todas as dependências das unidades escolares. Há escolas que receberam 30 câmeras, por conta do tamanho do imóvel.





Segundo a prefeitura, as imagens do sistema videomonitoramento interno e externo são acompanhadas por uma equipe de segurança no Centro de Comunicação Operacional (CCO) que funciona 24h, inclusive aos fins de semana e feriados. O CCO está equipado com 30 telas e 10 monitores de mesa que transmitem em tempo real tudo que está acontecendo nas escolas.





Ainda de acordo com a prefeitura, também foram implantados sensores de presença nas câmeras “para auxiliar na rápida detecção de movimento dentro da escola no período da noite, aos fins de semana e feriados”.