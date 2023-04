Itapevi anuncia um GCM por escola, inspetores, psicólogos e botão antipânico

Medidas para garantir a segurança nas escolas foram batizadas de ‘pacto pela paz’; sábado (15) terá lançamento com evento aberto ao público

Foto: Prefeitura de Itapevi

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) presente em tempo integral em cada unidade de ensino municipal; um agente da Polícia Militar presente em tempo integral em cada unidade da rede estadual; contratação de inspetores para controlar a entrada de cada escola; encontros de conscientização com alunos e pais; botão antipânico em celulares de funcionários; contratação de dez psicólogos para atender a rede municipal de ensino.





Todas as medidas citadas acima fazem parte do ‘Pacto pela Paz’, uma série de ações que serão realizadas nas escolas das redes estadual e municipal de Itapevi, a partir da próxima segunda-feira (17). A iniciativa é uma parceria da prefeitura com as polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo, Guarda Civil Municipal, Câmara de Vereadores, Diretoria Regional de Ensino e lideranças religiosas.





O Pacto pela Paz vai ser lançado neste sábado (15), a partir das 10h, no Parque da Cidade (Rua Professor Dimarães Antônio Sandei Filho, na Cidade Saúde), com um evento aberto ao público e entrada gratuita.





No local, especialistas em segurança vão falar sobre técnicas de prevenção aos incidentes, o controle e os cuidados necessários para evitar a propagação de notícias falsas (Fake News) e anúncios das medidas que vão beneficiar cerca de 55 mil estudantes itapevienses, sendo 30 mil da rede municipal e 25 mil da estadual. A proposta é informar professores, profissionais da educação e pais de alunos.





PROGRAMA ESCOLA MAIS SEGURA





A Prefeitura criou o programa “Escola Mais Segura”, que é um conjunto de ações que estão inseridas no Pacto pela Paz, entre elas está o videomonitoramento nas 68 escolas gerenciados pelo COI (Centro de Operações Integradas), a disponibilização de um agente de segurança em tempo integral em cada escola da cidade por 30 dias, com policiais militares nas unidades estaduais, que serão remunerados pela Operação Delegada e os guardas nas municipais vão receber através da (DAEE) Diária por Atividade Específica Escolar.





Os projetos de autoria do Poder Executivo serão apresentados na Câmara Municipal nesta semana para deliberação do plenário da casa.





A administração municipal após esse prazo vai contratar inspetores de alunos para controlar a entrada em tempo integral em cada unidade. Também serão realizados encontros de conscientização com os alunos e pais nas unidades educacionais sobre técnicas de defesa pessoal, sinais de alertas e os perigos ao propagar fake news e como identificar possíveis atos de violência.





BOTÃO ANTIPÂNICO SOS ESCOLAR





Nesta semana será instalado em celulares de funcionários específicos de todas as escolas da rede municipal o aplicativo SOS Escolar. Ao ser acionado, um alerta é recebido no COI, onde os agentes imediatamente acompanharão a movimentação do local pelas câmeras e se necessário enviará em poucos minutos uma equipe de guardas.





Além da criação do Gabinete da Paz, no qual 10 psicólogos serão contratados pela Prefeitura para realizar atendimento presencial e telefônico e estarão à disposição dos professores de toda rede itapeviense que poderão encaminhar alunos e familiares que necessitem de algum apoio psicológico.





ENCONTRO COM PROFESSORES E DIRETORES





Nesta sexta-feira (14), como parte do Pacto, será realizado, às 10h, no auditório da Secretaria de Educação (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro), um encontro com todos os diretores das redes particular, estadual e municipal para uma palestra com representantes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal sobre técnicas e atitudes para evitar possíveis incidentes nas unidades escolares.