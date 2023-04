Thermas da Mata anuncia ingressos a R$ 35 na 'Semana das Mães'; saiba mais

Com a chegada do outono e temperaturas mais baixas, parque aquático lançou promoção especial válida para os dias 12,13 e 14 de maio

Foto: Divulgação

O Thermas da Mata, localizado em Cotia, lançou o “Maio Mágico’, com uma programação especial. Entre as atrações do mês, destaca-se o pocket show com Piratas da Mata, personagens circenses, efeitos especiais e pirofagia. O atrativo acontecerá todos os sábados e domingos de maio, a partir do dia 6.





Além disso, haverá também a "Semana das Mães", entre os dias 12, 13 e 14 de maio, com condição especial para as mães - ingresso com tarifa fixa de R$ 35,00 a venda exclusivamente no site do parque - e programação especial com música ao vivo (voz e violão) no dia 14.





A partir do “Maio Mágico”, o espaço vai oferecer também uma novidade para o pagamento dos ingressos. Será possível parcelar as entradas em até 6x, com parcela mínima de R$50,00.