‘Point da Gula’, o mercado em Cotia que tem ‘de tudo um pouco’

#Publi: Mercado reúne variedade, qualidade e preço justo; confira

Point da Gula. Foto: Cotia e Cia

Um mercado que reúne as melhores marcas com os menores preços e pertinho do centro de Cotia.





É isso mesmo. Cotia e Cia foi conhecer de perto o Point da Gula e, olha, ficamos impressionados com a variedade de produtos. Congelados, bebidas, higiene e limpeza, enlatados, frios, laticínios e muito mais.









(SIGA AQUI NO INSTAGRAM) E o point é realmente da gula, pois é impossível você entrar lá e comprar poucas mercadorias





Tem o básico como macarrão, feijão, molho de tomate e um corredor inteiro de bolachas e biscoitos.





No Point da Gula você encontra até picanha e outras carnes nobres.





O estabelecimento está localizado na Av. Antônio Mathias de Camargo, 485 - Centro, Cotia. O Point funciona de segunda-feira à sábado, das 9h às 20h, e domingo e feriados das 8h às 14h.

