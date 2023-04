Mulher encontrada desfigurada em Caucaia nega acidente com trem e faz revelação

Mikaeli Gonçalves, 24, falou pela primeira vez desde o dia do ocorrido; entrevista foi concedida ao jornal 'O Globo'; veja





Mikaeli Gonçalves, 24. Foto: Reprodução / Redes Sociais

A auxiliar de produção Mikaeli Gonçalves, de 24 anos, falou pela primeira vez após um mês de ter sido encontrada gravemente ferida, desfigurada e com os dentes arrancados. O caso ocorreu quando ela caminhava em direção ao trabalho, em Caucaia do Alto.





Em entrevista ao jornal O Globo, Mikaeli contou que ainda não se lembra de quase nada e reclamou da postura da polícia sobre o caso, que segue “um mistério”.





Os investigadores afirmaram, segundo Mikaeli, que a principal hipótese é de que ela tenha sido atropelada por um trem quando passava perto dos trilhos. Porém, a versão é contestada por ela e os parentes.





“Infelizmente, ainda não lembro de nada... apenas que estava indo trabalhar e, de repente, acordei no hospital. Depois, dei meu depoimento à delegacia, mas tudo o que eu falava, eles descartavam. Diziam que, do ponto de vista deles, um trem teria batido em mim, fazendo com que eu rolasse e batesse o rosto”, disse ao O Globo.





Mikaeli contou que uma de suas poucas e últimas lembranças antes do incidente foi justamente de ter visto um trem distante e vindo na direção contrária — ou seja, do outro lado dos trilhos.





Na pouca lembrança que tenho, eu não estava próxima do trilho para o trem bater em mim. Aqui já teve casos de atropelamento de trem e, quando isso acontece, o trem para... por que não parou? por que o trem não entrou (no inquérito) com as imagens? Eu vi que há monitoramento 24 horas. O rapaz que me socorreu disse que eu não estava na linha do trem, mas perto do asfalto. Onde eu moro tem um pontilhão que leva a essa linha. Eu estava no murinho. Tenho uma vaga lembrança de estar no chão pedindo socorro... se eu estivesse lá embaixo, na linha do trem, ninguém teria me ouvido





Ela ainda disse ao jornal que o médico que lhe atendeu no hospital disse que havia a possibilidade de que ela tivesse sido espancada. “Se fosse um trem, eu provavelmente não teria perdido meus dentes da forma como perdi, porque saiu até a raiz. Segundo o médico, por mais que eu tivesse batido o rosto, teria mantido as raízes.”





REVELAÇÃO





Ao O Globo, Mikaeli revelou que suspeita de uma mulher com quem se relacionou no ano passado e que teria feito ameaças por não aceitar o fim do relacionamento. Veja abaixo o trecho da fala dela ao jornal.





Em novembro do ano passado eu tive um caso com uma menina que me ameaçou... ela jurou que se me encontrasse na rua ia me pegar e acabar com a minha vida. Mas, como eu saio muito cedo para o trabalho e chegou muito tarde em casa, nunca havia esbarrado com ela. A minha família suspeita dela. Pode ser que ela não tenha feito com as próprias mãos, ou pode não ter sido ela, também... vamos ver se a polícia consegue concluir essa investigação





Sobre a recuperação física, Mikaeli contou que tem evoluído bem e que deve começar em breve as sessões de fisioterapia.