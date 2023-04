Cotia comemorou ontem (2) 167 anos de emancipação político-administrativa

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Foi com a arena do Rodeio de Cotia lotada que Cotia comemorou os 167 anos de emancipação político-administrativa no domingo (2 de abril).





Milhares de pessoas compareceram ao Estádio Municipal Euclides de Almeida para prestigiarem o show de abertura com a dupla sertaneja ‘Augusto & Rafael’ e o show principal com os sertanejos ‘Matheus & Kauan’.





Confira algumas imagens do evento: