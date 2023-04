Flanelinhas são denunciados por ‘reservar’ vagas em via pública no centro de Cotia

Vagas estariam sendo “reservadas” nas noites de rodeio; veja

Vagas "reservadas" na rua Prof. José Barreto

Moradores e motoristas denunciaram vagas “reservadas” por flanelinhas na Rua Professor José Barreto, na região central de Cotia. De acordo com a denúncia, encaminhada para a prefeitura, moradores estavam encontrando dificuldade de sair de casa em razão do problema.





“Os flanelinhas estão fechando a rua, colocando cones e faixas, e ninguém pode estacionar. Pessoal tenta sair de casa e não consegue”, disse um morador que preferiu não ser identificado.





Em nota, a Prefeitura de Cotia informou que uma equipe de Demutran esteve no local nesta manhã e foram encontrados dois cones em frente a uma lanchonete, que foram retirados.





De acordo com a prefeitura, “tudo indica que, durante as noites de rodeio, algumas pessoas estejam ‘reservando’ vagas”. Ainda em nota, a prefeitura disse que o Demutran intensificará a ronda no local para evitar e coibir este tipo de situação.