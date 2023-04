Secretário comenta sobre retirada de banheiros químicos da feira de Cotia

Ao podcast Bom Papo e Cia, Fernando Jão ainda citou uma proposta feita aos feirantes e que, segundo ele, foi recusada; veja

Fernando Jão participou do podcast Bom Papo e Cia no dia 19/04. Foto: Estúdio MAN

O secretário de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia, Fernando Jão, comentou sobre a retirada dos banheiros químicos da feira da cidade. A reposta foi dada aos jornalistas Neto Rossi e Rudney Oliveira no podcast Bom Papo e Cia na última quarta-feira (19).





VEJA ABAIXO O PODCAST NA ÍNTEGRA:









Desde dezembro de 2022, trabalhadores da feira de Cotia não têm mais à disposição os banheiros que eram cedidos pela prefeitura. Jão explicou que o problema está na burocracia do processo de licitação. Jão explicou que o problema está na burocracia do processo de licitação.





“O banheiro químico é um processo de licitação. Por mais que você faça um pedido desse equipamento em um processo licitatório antecipado, se uma empresa for impugnada, ele volta pro zero; um apontamento do Tribuna de Contas no edital, ele volta pro zero”, comentou.





Mas, como alternativa, o secretário disse que fez uma proposta aos feirantes. No entanto, segundo ele, essa proposta foi recusada pela maioria.





Veja no vídeo abaixo: