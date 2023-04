Homem é assassinado e outras três pessoas ficam feridas em bar em Osasco

Pessoas que estavam no local relataram uma verdadeira cena de horror; autor do crime foi preso; veja

Foto: Notícias Osasco

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas na noite deste sábado (22) em um bar na rua Piacatu, no Munhoz Jr, em Osasco. O autor do crime, de 49 anos, foi preso em flagrante pela PM ao tentar fugir. As informações são da página Notícias Osasco.





De acordo com a publicação, as informações registradas pela polícia apontam que uma confusão virou uma verdadeira briga generalizada. Segundo a ocorrência, o suspeito foi até sua casa, buscou uma arma de fogo e voltou ao bar em um VW Fox.





Ao chegar no estabelecimento, ele atirou diversas vezes em um homem na região da cabeça, mas acabou acertando outras três pessoas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.





Na publicação, algumas pessoas que estavam no local disseram que presenciaram uma “verdadeira cena de horror”. O caso foi registrado no 5º DP de Osasco.