‘Feche as pernas’: Campanha conscientiza sobre o espaço nos bancos dos ônibus em SP

Campanha lançada pela SPTrans vai circular em todos os veículos nas próximas duas semanas; saiba mais

Foto: Reprodução / SPTrans

A SPTrans lançou neste domingo (16) uma campanha pelo uso consciente do espaço nos bancos dos ônibus na cidade de São Paulo. Na maioria das vezes, os homens são os responsáveis por essa ‘folga’, que tem até nome: manspreading, que é a prática do público masculino de se sentar com as pernas abertas.





Segundo a SPTrans, os cartazes já estão na maioria dos ônibus da cidade. Com o título ‘Respeite o espaço das outras pessoas’, a campanha vai circular em todos os veículos nas próximas duas semanas, além de aparecer nas redes sociais da empresa.