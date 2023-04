Defesa Civil retira árvore que interditou rua em Cotia e critica Enel: “16h de espera”

Serviço foi realizado na manhã de hoje (18); veja

Árvore caiu na Estrada da Represinha. Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia





#NOTASCURTAS: A Defesa Civil de Cotia retirou, na manhã desta terça-feira (18), uma árvore que havia caído sobre a Estrada da Represinha após a forte chuva de ontem (17). O serviço foi realizado após 16 horas. Segundo o secretário da pasta, Lincoln Júnior, esse foi o tempo que a Enel levou para desligar a energia, já que a árvore derrubou a fiação.





“Após 16 horas de espera pela Enel, na Estrada da Represinha, eles chegaram para desligar a energia. Lembrando que a árvore de porte grande caiu ontem por conta dos fortes ventos que vieram juntamente com a chuva. Infelizmente, nós não tínhamos como retirá-la do local, porque estava energizada, o que é um enorme risco de vida. Mas já foi retirada e a via liberada para os motoristas”, disse o secretário em publicação nas redes sociais.