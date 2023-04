Produtos chineses vão ficar mais caros nas plataformas digitais? Entenda

Empresas como Shopee, Shein e AliExpress estão no alvo

Loja da Shopee em SP. Foto: Divulgação

Pelas regras de hoje, uma pessoa física no Brasil pode comprar algo de outra pessoa física no exterior sem pagar impostos se o valor for abaixo de US$ 50 (cerca de R$ 250). Mas isso vai mudar, já que o governo federal quer acabar com essa regra.





De acordo com ‘O Globo’, a medida será tomada para combater o que o governo considera como “sonegação de impostos de plataformas digitais”, como Shopee e AliExpress, entre outras, que vendem produtos importados no Brasil e ganharam espaço no país.





Críticos, como varejistas e industriais nacionais, se referem a estes negócios como “camelódromos digitais”. Segundo o jornal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou esse e-commerce como “contrabando” e estima arrecadar até R$ 8 bilhões por ano com a tributação.





Auditores da Receita Federal suspeitam que mercadorias entrem no país por meio do comércio eletrônico sem pagar impostos porque os vendedores estariam “fornecendo informações falsas para sonegar tributos”.