Inscrições para vagas de emprego em SP terminam hoje; salários chegam a R$3,5 mil

Vagas são para atendentes, auxiliar de jardinagem, ajudante de carga e descarga, garçom, auxiliar de cozinha, vendedor de loja, entre outras





Os candidatos às vagas ofertadas pela prefeitura de São Paulo podem fazer as inscrições até esta quarta (12). Há oportunidades para colocação em modalidades celetista, intermitente e aprendiz, e os salários oferecidos pelos empregadores variam entre R$ 710 (aprendiz) e R$ 3,5 mil.





on-line pelo Portal Cate ou em uma das 27 unidades disponíveis na rede, das 8h às 17h. Os interessados podem se inscreverou em uma das 27 unidades disponíveis na rede, das 8h às 17h.





Cerca de 150 vagas para processos seletivos desta semana não exigem experiência prévia dos candidatos. Entre elas destacam-se postos para atendentes, auxiliar de jardinagem, ajudante de carga e descarga, garçom, auxiliar de cozinha, vendedor de loja, entre outras. A maioria exige escolaridade comprovada entre o ensino fundamental e médio, e o salário tem variação de R$ 710 a R$ 1.979.





Na construção civil são 85 vagas em cargos como pintor, pedreiro, projetista, eletricista, gesseiro, ajudante de obra, carpinteiro, entre outros. Os locais de trabalho estão distribuídos nas regiões norte, sul e leste, em sua maioria, com ganhos entre R$ 1,4 mil e R$ 3 mil.





Para quem tem no mínimo três meses de experiência em linha de produção, há sete oportunidades para esse ramo. Além da comprovação do conhecimento na atividade, será necessário apresentar certificado de escolaridade a partir do ensino fundamental completo; para a posição de líder no setor será exigida a formação técnica ou superior em engenharia ou arquitetura.