Embu das Artes anuncia GCM nas escolas e botão do pânico para diretores

Anúncio foi feito pelo prefeito Ney Santos; veja

Foto: Instagram / Ney Santos

O prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, anunciou nas redes sociais que a Guarda Civil Municipal (GCM) estará presente nas portas de todas as escolas estaduais e municipais da cidade. Santos também informou que haverá um botão do pânico para diretores e professores.





As novas medidas foram reveladas pelo prefeito durante reunião que contou com a presença da polícia, diretores de escolas e secretários municipais. A decisão foi tomada para aumentar a segurança de professores a alunos nas escolas públicas da cidade.





Outra medida de segurança anunciada pelo prefeito é a criação do botão do pânico. A ferramenta será disponibilizada para diretores, professores e funcionários das escolas e permitirá que os usuários entrem em contato rapidamente com as forças de segurança sempre que houver algum caso de emergência.