Bandidos agridem vítima durante tentativa de roubo em Cotia

Grupo, formado por quatro homens e uma mulher, foi preso em flagrante; veja

Crime foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu cinco criminosos – quatro homens e uma mulher - após roubarem um homem, de 38 anos, e tentar praticar o mesmo crime contra um jovem, de 30. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (26) na Avenida Professor José Barreto, próximo ao Atacadão.





A segunda vítima chegou a ser agredida pelo grupo. Ela contou à polícia que estava caminhando em direção a um posto de gasolina, quando um veículo Fiesta, de cor preta, parou ao seu lado. Do veículo, desceu um criminoso que, colocando a mão na cintura, fez menção de estar armado.





De acordo com seu relato, o bandido tentou puxar o aparelho celular de sua mão, mas ele reagiu com um soco. Nisso, os outros criminosos desceram do carro e o agrediram. O grupo fugiu, mas sem conseguir levar seu celular.





A vítima, então, acionou a GCM e foi informada que o veículo havia sido abordado por outra viatura e os criminosos tinham sido encaminhados para a Delegacia de Cotia. O rapaz, que estava todo machucado devido às agressões, reconheceu os indivíduos, que foram presos em flagrante.





Antes, outro homem também foi vítima do mesmo grupo, que acabou conseguindo roubar sua mochila com alguns pertences dentro. Informado sobre a prisão dos autores, ele também foi até a delegacia e fez o reconhecimento de cada um deles, inclusive da mulher.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia como roubo à transeunte.