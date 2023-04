Bom Prato Móvel em Caucaia do Alto tem data de atendimento anunciada pelo Estado

Data foi confirmada ao Cotia e Cia pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social; veja

Bom Prato Móvel. Foto: Governo de SP





O anúncio foi feito pelo vereador Johny Santos durante sessão solene da Câmara Municipal do último dia 28. O distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, receberá uma unidade do Bom Prato Móvel.durante sessão solene da Câmara Municipal do último dia 28.





“Nos últimos dias estive com o secretário de Assistência Social do Governo do Estado de SP, Gilberto Nascimento Júnior, que atendeu essa demanda para Caucaia do Alto, que além de ser meu pedido é também do vereador Professor Osmar. Nos próximos dias, Caucaia do Alto ganhará um Bom Prato Móvel, oferecendo à população mais vulnerável comidas gostosas a preço irrisório”, publicou o parlamentar nas redes sociais.





Ao Cotia e Cia, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social confirmou a informação e anunciou que o Bom Prato Móvel passará a atender Caucaia do Alto a partir do dia 3 de maio, com uma unidade já existente.





Bom Prato Móvel





Desde março de 2022, 27 caminhões do tipo VUC já atendem diversas regiões da capital, Osasco, Ribeirão Pires, Guarulhos, Campinas, Várzea Paulista e Ferraz de Vasconcelos.





A seleção dos locais leva em conta a densidade populacional, vulnerabilidade social e a distância das unidades fixas. As refeições são preparadas e embaladas nos restaurantes fixos sob supervisão de uma equipe de nutricionistas.





O transporte dos alimentos é feito em caixas hotbox para garantir a segurança sanitária e a temperatura das refeições, e o preço unitário das refeições é de R$1, mesmo valor das refeições em todos os restaurantes do programa. Cada unidade móvel oferece 300 almoços de segunda a sexta-feira.





O projeto tem como objetivo alcançar bolsões de pobreza a mais de 2 km de uma unidade fixa e que não possuem recursos para deslocamento. Além disso, é possível atender emergências e calamidades em qualquer local do estado.