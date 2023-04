Prefeitura define sobre trânsito na Granja Viana após 23 dias de teste

Decisão foi tomada após três adiamentos; confira

Teste de mobilidade na Granja durou 23 dias. Foto: Reprodução





Uma comissão formada por comerciantes e moradores da Granja Viana foi recebida pelos vereadores na Câmara Municipal de Cotia para tratar sobre o teste de mobilidade realizado nas últimas semanas no entorno do retorno do km 23 da rodovia Raposo Tavares. A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira (11), após a 10ª Sessão Ordinária.





que chegaram a relatar queda de até 60% nas vendas. Nas redes sociais, A comissão argumentou que a mão única nas ruas São Camilo e José Felix de Oliveira prejudicou os comerciantes locais,Nas redes sociais, também houve manifestação, sendo a maioria contrária a mudança.

Pressionado, o prefeito Rogério Franco (PSD) decidiu por encerrar o teste de mobilidade nas vias nesta quinta-feira (13). A partir de sexta (14), portanto, a configuração das ruas volta a ser como era anteriormente.