Eduardo Bolsonaro tem título de cidadão cotiano aprovado pelos vereadores

Homenagem também foi concedida ao deputado Gil Diniz (PL-SP), durante sessão da Câmara Municipal desta terça (18)

Deputado Eduardo Bolsonaro. Foto: Agência Brasil

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão desta terça-feira (18), um Projeto de Decreto Legislativo que concede título de cidadão cotiano ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Também foi aprovada a mesma homenagem ao deputado bolsonarista Gil Diniz (PL-SP). Os dois projetos são de autoria do vereador Johny Santos (PMN).





Na justificativa da homenagem a Eduardo Bolsonaro, Johny traz um resumo de sua trajetória profissional e política e diz que ele “sempre autuou em prol da cidade”.





Na tribuna, o vereador comentou os projetos. “Eu acredito na política do bem, na política em prol da família. Eles (deputados homenageados) têm um compromisso com a nossa cidade. Em breve, vão ser anunciadas algumas melhorias que vêm do gabinete deles para nossa cidade”, disse.





O projeto em homenagem ao deputado Eduardo Bolsonaro recebeu 13 votos favoráveis. Apenas os vereadores Sandrinho e Dr. Castor não votaram. Já a homenagem à Gil Diniz recebeu 12 votos favoráveis. Dr. Castor, Sandrinho e Pedinha se abstiveram.