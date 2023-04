Obra da prefeitura causa transtorno e deixa canos expostos em Caucaia do Alto

Serviço público visa atender novo condomínio na região; ao menos três vezes houve vazamento de água devido ao rompimento dos canos

Imagens enviadas ao Cotia e Cia





As obras na Avenida Luiz Ferreira Gil, no Jardim São Luiz, em Caucaia do Alto, continuam trazendo transtornos para moradores. Nesta quinta-feira (13), foi registrado um novo vazamento após rompimento de um cano (foto acima). É terceira ocorrência desde que as obras foram iniciadas. Por conta da obra, alunos são obrigados a transitar pela rua. , continuam trazendo transtornos para moradores. Nesta quinta-feira (13), foi registrado um novo vazamento após rompimento de um cano (foto acima). É terceira ocorrência desde que as obras foram iniciadas. Por conta da obra, alunos são obrigados a transitar pela rua.





O serviço realizado no local trata-se de uma implantação de rede de águas pluviais para atender um novo empreendimento que vem sendo construído no bairro. A Prefeitura de Cotia disse que também visa atender as residências ali já existentes.





As obras, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, tinham previsão de durar por mais 45 dias. “As valas serão fechadas e a via nivelada. Com a conclusão deste trabalho, a Sabesp implantará uma rede de água e, na sequência, a via será toda recapeada”, informou a pasta ao Cotia e Cia no dia 13 de fevereiro. Hoje, dois meses depois, os serviços continuam da mesma forma.





Com isso, os canos ficam expostos sobre a via e trazendo problemas para os moradores locais. Sobre o cano que rompeu ontem, a Sabesp informou que o reparo foi executado. Procurada novamente, a Secretaria de Obras não retornou o nosso contato até o fechamento desta reportagem.