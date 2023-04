Etec Cotia está com inscrições abertas para o Vestibulinho do 2º semestre

Unidade oferece vagas para dois cursos técnicos; saiba mais

Foto: Roberto Sungi / CPS

A Etec (Escola Técnica Estadual) de Cotia está com inscrições abertas para o Vestibulinho do 2º semestre. O prazo da inscrição segue até o dia 8 de maio. A prova será aplicada no dia 4 de junho, de forma presencial.









O vestibulinho da Etec Cotia oferece vagas para cursos técnicos de administração e comércio. Cada curso tem 40 vagas para o período noturno. O curso pode ser feito por alunos que estão na 2ª série do Ensino Médio ou para quem já concluiu.





A Etec Cotia fica na Rua Topázio, 555, no Jardim Nomura.