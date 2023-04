O Olho do Furacão #6: Atentados em escolas, culturas extremistas e ausência de afeto

Neste artigo, o escritor cotiano Wil Delarte discorre sobre os últimos atentados em escolas, e revela como culturas extremistas na internet, juntamente com a ausência de diálogo e afeto em casa, estão interligadas com esses fatos

Foto: reprodução / Filme Matrix, 1999





#OOlhodoFuracão: O país acordou mais uma vez estarrecido na manhã de 27 de março, segunda-feira. Um adolescente de treze anos assassinou a facadas a professora Elisabeth Tenreiro, 71 anos, deixando mais dois alunos e três professoras feridas na Escola Estadual Thomázia Montoro, Vila Sônia (zona oeste de São Paulo). A professora teria, dias antes, apartado uma briga onde esse garoto humilhava o outro com a palavra "macaco".





O fato nos remete diretamente ao massacre escolar, no também mês de março em Suzano, ocorrido no ano de 2019, onde dois atiradores ex-alunos mataram cinco estudantes e duas funcionárias da escola.





Dias antes desse triste massacre, um dos assassinos de 17 anos havia agradecido na internet as dicas de um fórum extremista da deep web chamado “Dogolachan”: - Nascemos falhos, mas partiremos como heróis", dizia.





Muito difícil de ser rastreados virtualmente, é em fóruns desse tipo que os autoproclamados “Incels” fermentam seu ódio contra mulheres e autoridades como professores, parentes, etc. Mais à frente falarei um pouco mais sobre essa cultura, mas antes, voltemos ao fatídico março de 2023.





Um dia após o atentado na Vila Sônia, terça-feira 28 de março, a Polícia Militar foi acionada na cidade de Embu das Artes: uma faca havia sido encontrada na mochila de um aluno do 9º ano. Não tivemos aqui maiores intercorrências.









No dia 30 de março, novamente a PM foi acionada para atender a um caso em Sorocaba, onde, no meio de uma discussão, um aluno pegou uma faca da cozinha da escola. Aqui, ao invés de tentar ferir alguém, ele tentou ferir a si próprio. Foi contido por funcionárias da escola.





Não há como não ligar esses atentados todos ao que poderia chamar de “espírito do nosso tempo”, que é o espírito que a extrema direita incute e espalha pelo globo desde, pelo menos, o surgimento do fascismo há mais de um século, culminando na onda mundial que elegeu Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, e outros reacionários pelo mundo.





Falas extremistas, discursos de ódios, racismo, misoginia, xenofobia, LGBTQfobia, e culto às armas, perambulam e são reafirmadas diariamente na superfície da internet, que é aponta do iceberg da já citada “deep web” (a internet profunda), que, por sua vez, é a terra sem lei do homem-lobo, aquele que ainda não domou (nem quer domar) seu animal interior, que ruge e corrói a tudo que se enxerga e se tem por civilização.





Em outra unidade escolar de Sorocaba, voltando ainda ao dia 30 de março de 2023, um picho enigmático no muro da escola assustou a todos que acreditavam tratar-se de um anúncio de ataque, fato que, por sorte, não ocorreu.





Embora ainda eu não tenha recebido a informação de ligação do adolescente do atentado da Vila Sônia com a “Cultura Incel”, especificamente, não é difícil chegar à conclusão de que tudo, de uma forma ou de outra, se interliga, e vale aqui uma breve abordagem dessas culturas extremistas para entendermos o buraco (inicialmente virtual) que nossos meninos jovens cada vez mais se afundam.





INCEL - A expressão vem da junção das palavras "involuntary celibates" e descreve homens jovens que se autodefinem como "celibatários involuntários", um eufemismo para “misoginia”, que é o ódio para com as mulheres e para com tudo o que envolve seu universo e gênero.





Diversos assassinatos em massa, principalmente nos Estados Unidos, são protagonizados por jovens com contato e/ou integrantes de grupos ou fóruns “Incels” na internet. Os temas recorrentes são de fracassos e frustrações entre jovens que buscam uma saída para suas experiências solitárias de vida, e encontram ali nesses fóruns um ambiente que afirma ainda mais as frustações, os convencendo de que perderam uma tal "loteria genética" e não há nada que possam fazer a respeito, a não ser o ressentimento, a raiva, e a vingança, o que nomeiam de “Rebelião Incel”.





Não raro, os Incels se conectam também à cultura dos games, principalmente os de violência, mas não necessariamente. Quer dizer, dentro dessa cultura muitos adolescentes são “pescados” e atraídos facilmente para fóruns Incels.

Segundo a matéria da BBC News, há toda uma nomenclatura para definição de tipos de mulheres e genéticas nesse universo Incel. Mulheres são previamente promíscuas e só buscam dinheiro, segundo o que mais acreditam. Mulheres atraentes, por sua vez, são chamadas de "Stacys", que são objetos de desejo e de ridicularização e que, por sua vez, preferem os "Chads", que são uma caricatura de um homem sexualmente bem-sucedido (estereótipo em regra: mechas loiras, marombado, carro esportivo, queixo quadrado com corte no meio, calça verde neon). , há toda uma nomenclatura para definição de tipos de mulheres e genéticas nesse universo Incel. Mulheres são previamente promíscuas e só buscam dinheiro, segundo o que mais acreditam. Mulheres atraentes, por sua vez, são chamadas de "Stacys", que são objetos de desejo e de ridicularização e que, por sua vez, preferem os "Chads", que são uma caricatura de um homem sexualmente bem-sucedido (estereótipo em regra: mechas loiras, marombado, carro esportivo, queixo quadrado com corte no meio, calça verde neon).





Podemos pensar então que, por um lado, essa cultura demoniza as mulheres (coisa que a religião judaico-cristã, por exemplo, já o fez por séculos, da antiguidade à idade média), e por outro, reverenciam com inveja os homens que acreditam ser sexualmente bem-sucedidos.





Importante lembrar que aqui não há espaço para o afeto, ser “bem-sucedido” para os Incels implica em obter sexo com as Stacys, da maneira mais carnal possível. Ter uma mulher subjugada é outro atributo que “louvam” para si ou invejam e reverenciam quando os “Chads” conseguem.





O estereotipo dos “Chads” vai de encontro ao “homem-alfa” da cultura “Red Pill”, outra cultura em alta na dita “machosfera” da internet.





Você sabe o que é “Red Pil”?





A expressão “Pílula Vermelha” (em português) remete ao filme Matrix e à icônica passagem da escolha das pílulas, sendo que, ao tomar a azul, a pessoa continuaria no seu mundo de ilusão, e, tomando a vermelha, abriria os olhos para uma suposta realidade “verdadeira”. No filme, essa realidade era a de que os humanos, em verdade, eram escravos das máquinas, condenados a viver num mundo virtual.





A ideia aqui para os Redpillers, nessa apropriação estranha e confusa, é a de que estão “revelando uma realidade verdadeira” que, por exemplo, o feminismo pelo mundo ocultou por anos, sendo eles, os machos, vítimas desse universo conspiratório das mulheres e, para se defenderem, seria preciso então encarar a figura de um “super macho”, ou “macho alfa”, como dizem.





Quem são os Redpillers?





Segundo artigo de 2021, publicado na Revista Eco-Pós pelos pesquisadores Gracila Vilaça e Carlos d'Andréa, ambos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o que essa cultura vive pode ser chamado por “machosfera”, sendo formada por homens cisgênero, heterossexuais, brancos e de classe média/alta, em sua maioria.





Politicamente aliada ao conservadorismo e ao liberalismo econômico, a machosfera se organiza pelos “direitos dos homens”, utilizando-se da violência com o intuito de resgatar uma suposta “masculinidade tradicional”. Também lutam contra o que chamam de “racismo reverso” (racismo sofrido pelos brancos), disseminando ódio contra a comunidade LGBTQIA+, com ênfase nos transgêneros, transsexuais e travestis.





Na machosfera, então, os homens são categorizados como “alphas” (os que subjugam suas parceiras e figuram como “homens ideais” da cultura Red Pill), e “betas”, que seriam os próprios Incels, que afirmam ter abandonado as relações românticas e perderam a já citada “roleta genética”.





Como proteger nossos jovens?





A pergunta é boa, crucial e importante, porém a resposta, como tudo nessa vida virtual e tecnologicamente globalizada, não é simples, nem fácil. Mas podemos começar pelo básico: enxergar nossos adolescentes.





Tente participar da vida de seu filho, por mais monossilábico e evasivo que seja. Questione sobre seu dia, amigos, o que vem fazendo, pensando, que sites gosta da internet, que youtuber é mais legal, quem é o mais chato ou mais chata na sala de aula. Questione-o, escute-o.





Palavras de ódio soltas gratuitamente podem acender um sinal amarelo.





Muito tempo conectado e voltado ao universo de games violentos, tendo como sociabilidade somente quem está dentro desse nicho, pode ser outro indício de que seu filho está vulnerável à machosfera. Um deslize, e ele cai nela.





Procure desenvolver o afeto nos meninos, demonstrá-lo pelo exemplo, sobretudo.





A ideia de que existe um universo feminino conspiratório lá fora, que quer aniquilar suas possibilidades de existir, só será plausível se dentro de casa e na rede de amigos e família a mulher também ser tratada e colocada assim. Como acredito que na esmagadora maioria não seja, então insista, implore que ele faça parte dessa rede também. Resgate-o, se for o caso.





Para esse e para todos os outros, enxergue-o.







De poesia à ficção, Wil Delarte tem cinco livros autorais, além de publicações em diversas mídias e antologias. Também possui composições na área musical, com letras gravadas por artistas do Rock e da MPB. É idealizador do canal cultural Universos para Elos e escreve mensalmente a coluna 'O Olho do Furacão no Cotia e Cia'