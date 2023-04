Festa do Peão de Cotia anuncia atração do funk para a véspera de feriado

#NotasCurtas: A Festa do Peão de Cotia anunciou, nesta segunda-feira (3), uma nova atração que vai se apresentar no evento nesta quinta (6), véspera de feriado. Até então, a única atração confirmada era da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. : A Festa do Peão de Cotia anunciou, nesta segunda-feira (3), uma nova atração que vai se apresentar no evento nesta quinta (6), véspera de feriado. Até então, a única atração confirmada era da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.





Junto com eles, a festa contará também com o show do MC Daniel, o “Falcão do Funk”. O anúncio foi feito nas redes sociais.





A edição 2023 da Festa do Peão de Cotia começou na última quinta-feira (30) e segue até este domingo (9).