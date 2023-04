Museu da Selfie é inaugurado em shopping de São Paulo

Atração é gratuita e funciona todos os dias das 13h às 19h; saiba mais

Museu da Selfie. Foto: Divulgação

Já imaginou um espaço cheio de cenários temáticos que além de render muitas fotos vai divertir a família e marcar bons momentos juntos?





O Shopping Ibirapuera recebe o Museu da Selfie itinerante, um espaço que conta com cenários imersivos e divertidos para fotos e tem curiosidade sobre a história da fotografia.





A atração está sendo inaugurada nesta quinta-feira (27) no piso Moema do shopping. A entrada será gratuita. Para adquirir os ingressos, é necessário reservá-lo por meio de um cupom, resgatado no app do Shopping Ibirapuera. O museu funcionará todos os dias das 13h às 19h.





Ao todo, são doze cenários instagramáveis para produzir conteúdo para as redes sociais. A atração também apresentará curiosidades sobre o universo da fotografia, como a primeira selfie tirada e também a mais curtida da história até hoje.





O Museu da Selfie já passou pelo Shopping Bourbon, na Zona Oeste, e pelo Shopping Taboão, em Taboão da Serra. Segundo Amanda Parisi, diretora da Arena Experience, responsável pela atração, vinte mil pessoas visitaram os dois espaços.





Serviço





Museu da Selfie – Shopping Ibirapuera





Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo – Piso Moema





Data: de 27 de abril a 25 de junho





Horários: Segunda a domingo das 10h às 19h.





Ingressos: App do Shopping Ibirapuera