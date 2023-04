Homem armado com faca tenta invadir creche em Osasco e é preso

Caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (26); prefeito Rogério Lins publicou um vídeo para falar da ocorrência; veja

Caso ocorreu no CEMEI Mário Quintana. Foto: Google imagens

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira (26), um homem que tentou invadir o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Mário Quintana, no Jardim São Pedro, em Osasco. Ele estava armado com uma faca.





Segundo a Prefeitura de Osasco, funcionários da unidade viram o suspeito e acionaram o “Botão SOS Escola”, que é acompanhado na Central de Monitoramento Escolar, implantada pela Prefeitura no início deste ano.





Com o acionamento do botão, equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram direcionadas para a escola. O suspeito, que segundo a prefeitura não teve contato com ninguém da unidade, foi rendido pelos policiais militares. Não houve feridos.













A ocorrência está sendo apresentada no 1º DP. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o secretário de Educação, Cláudio Piteri, foram ao local para conversar com os profissionais e acompanhar o ocorrido.





“A Prefeitura de Osasco tem constantemente aprimorado a prestação de serviços à comunidade. As escolas da rede municipal dispõem de câmeras, controladas na Central de Monitoramento Escolar, e os diretores e gestores das unidades contam com o “Botão SOS Escola”, acionado através de APP, onde estão cadastrados”, informou em nota a prefeitura.