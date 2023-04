Linhas de ônibus da região têm horários alterados; confira

Serviços atendem as cidades de Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Carapicuíba e São Paulo

Foto: Samuel Rocha

A EMTU (Empresa Metropolitano de Transportes Urbanos) alterou, nesta quarta-feira (26), os horários de três linhas de ônibus da região. Os serviços atendem as cidades de Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Carapicuíba e São Paulo. As informações são do Diário do Transporte.





Veja abaixo as linhas que tiveram os horários alterados





291 Jandira (Jd. Nossa Senhora de Fátima) / Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx)





291 BI1 Itapevi (Jd. Bela Vista) / Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx)





492 Carapicuíba (Parque Jandaia) / São Paulo (Metrô Vila Sônia)