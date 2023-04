Mercado na região central de Cotia encerra atividades

O Papa Preço, localizado na Avenida Antônio Mathias de Camargo, Jardim Leonor, região central de Cotia, anunciou nesta segunda-feira (10) que encerrou as atividades. A nota foi publicada na página oficial do Instagram.

“Prezados clientes, informamos a todos que a partir de hoje (10.04.2023) encerramos nossas atividades. Obrigada a todos”, diz a publicação.

O mercado, que trabalhava com produtos com até 70% de desconto, mix diverso, com datas longas e também próximas da validade,