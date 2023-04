Autismo: “A inclusão começa em casa, aceitando nossos filhos do jeito que eles são”

Bom Papo e Cia reuniu o neurologista infantil, Lucas Berbert, e uma das fundadoras do grupo Mães e Pais que Lutam, Michele Cristina, para falar sobre o autismo; confira

Foto: Estúdio MAN

O Bom Papo e Cia da última sexta-feira (7) reuniu o neurologista infantil, Lucas Berbert, e uma das fundadoras do grupo Mães e Pais que Lutam, formado por familiares de crianças e adolescentes autistas, Michele Cristina. Diante de um tema tão complexo, o podcast conseguiu trazer os pontos fundamentais que envolvem o TEA (Transtorno do Espectro Autista) em duas horas de programa.





“A inclusão começa dentro de casa. Começa com a gente aceitando nossos filhos do jeitinho que eles são. Quando você aceita o diagnóstico do seu filho, qualquer intervenção vai ser positiva, porque você sabe da condição que ele tem. Agora, quando você não aceita, pode ter o melhor médico do mundo, a intervenção não vai ter resultado. Então, aceitar é o primeiro passo”, destacou Michele.





Assista abaixo o podcast na íntegra: