‘Papa Preço’ é inaugurado na região central de Cotia

Mercado tem produtos com até 70% de desconto, mix diverso, com datas longas e também próximas da validade; saiba mais

Nesta segunda-feira (30), foi inaugurado o ‘Papa Preço’, mercado com produtos com até 70% de desconto, mix diverso, com datas longas e também próximas da validade.





O estabelecimento está localizado na Avenida Antônio Mathias de Camargo, 507, Jardim Leonor (região central de Cotia).









O Papa Preço é uma ótima opção para você economizar em suas compras. Veja abaixo algumas ofertas:









Adicione o WhatsApp e receba as promoções direto no seu celular (11) 97218-9913.