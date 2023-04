Médico surpreende ao responder escola que pediu afastamento de aluna autista

A escola queria um laudo para afastar a aluna das aulas de educação física, já que ela se incomodava com o barulho do apito do professor; veja a resposta do médico





O podcast Bom Papo e Cia abordou o tema autismo com o neurologista infantil, Lucas Berbert, e uma das fundadoras do grupo Mães e Pais que Lutam, formado por familiares de crianças e adolescentes autistas, Michele Cristina.





Bom Papo e Cia: Foto: Estúdio MAN

O programa foi transmitido ao vivo no dia 7 de abril e pode ser conferido na íntegra abaixo:









Em um dos trechos do podcast, Dr. Lucas comentou um episódio que ocorreu em um de seus atendimentos. A mãe de uma menina autista foi procurá-lo para pegar um laudo a pedido da escola. Por ficar incomodada com o barulho do apito do professor de Educação Física, a unidade pediu o afastamento dela das aulas.





Mas o médico, que há anos luta pela inclusão na educação, deu a seguinte resposta: eu não vou fazer o laudo para afastar a aluna. A gente precisa afastar é o apito. Veja abaixo: