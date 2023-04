SP inaugura centro de atendimento 24h para dependentes químicos

Unidade tem capacidade para 700 atendimentos clínicos e 6 mil sociais por mês; saiba mais

Foto: Hub de Cuidado em Crack e outras drogas (Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP)

O Governo de São Paulo inaugurou nesta terça-feira (11) o Hub de Cuidados com Crack e Outras Drogas. Localizado na região central de São Paulo, o Hub oferece desde acolhimento do usuário de drogas em grupos auto ajuda, até serviços ambulatoriais que vão da desintoxicação do corpo a atendimentos intensivos, tudo a partir de avaliação médica.

O Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas tem capacidade para realizar 700 atendimentos clínicos e 6 mil atendimentos sociais por mês, feitos em parceria com outros órgãos públicos e assistenciais.

“O que estamos inaugurando aqui é um equipamento público de apoio. Uma grande porta de entrada para que o trabalho do Estado, Prefeitura e entidades que já atuam no acolhimento, convencimento e encaminhamento possam ter uma retaguarda de tratamento com uma ampla linha de cuidados “, disse o vice-governador Felicio Ramuth.

A unidade contará com uma equipe de 280 funcionários especializados em tratamento de dependentes químicos, sendo 200 pessoas voltadas exclusivamente para o desenvolvimento de abordagens e escuta qualificada nas "Cenas Abertas" de uso – como é chamado a aglomeração de usuário e traficantes em espaços públicos para consumir e vender drogas ilícitas.

“Cada caso será analisado e acompanhado com singularidade. Vamos respeitar a história de cada um. Nossa intenção é fazer com que as forças que atuam no acolhimento, convencimento e tratamento remem na mesma direção. Nós tínhamos excelentes trabalhos sendo realizados, mas cada um indo para uma direção. O papel do Hub será o de grande concentrador desses esforços”, ressalta Felicio.

O Hub dispõe de uma ala clínica de saúde voltada para desintoxicação, centro de monitoramento do processo de recuperação e reinserção que serão através de indicadores assistenciais e intersetoriais. Salas de multiuso também estão disponíveis para uso de grupos de mútua ajuda, espaços para grupos de abordagem de organizações missionários do centro e de apoio a grupos de familiares.

Um dos destaques da unidade é a ala de Acolhimento e Assistência Social com capacidade para acolhimentos, avaliação dos riscos médicos e clínicos 24h, além de leitos de hospitalidade dia e noite para acolhimentos de curta duração e encaminhamento para as demanda sociais.

O hub é a porta de entrada dos usuários que procuram ajuda para tratamento no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Caps AD), que faz parte do serviço. Conforme diretriz do SUS, os Caps AD das prefeituras são as referências para o tratamento no território, ou seja, são eles que orientam a linha de cuidado expressa no Projeto Terapêutico Singular de cada indivíduo.





“A grande diferença do trabalho do Hub é a atuação conjunta, a integração dos serviços do Estado e município, inclusive, com o desenvolvimento de um acompanhamento da linha de cuidados, para medir o resultado das ações, não existe gestão sem informação. Tudo será gerido de forma integrada desde a porta de entrada até a saída, que vai oferecer dignidade e oportunidade para as pessoas acolhidas”, destaca Ramuth.