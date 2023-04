M Dogão desafia: quem comer o ‘X-Laricão’ leva R$ 200

Até hoje, somente uma mulher conseguiu comer o lanche de 2 kg; veja as regras do desafio

M Dogão fica em frente a Delegacia de Cotia, no centro da cidade. Foto / Arte: Cotia e Cia

#Publi: Você já imaginou comer um lanche de mais ou menos 2 quilos? E neste lanche vem tudo que você imagina: 4 hambúrgueres, filé de frango, molho especial, alface, tomate, queijo, presunto, bacon, calabresa, 4 ovos, cheddar, catupiry, barbecue, molho verde e orégano. Ufa!





Estamos falando do X-Laricão, feito no M Dogão, lanchonete localizada na rua Dr. Antônio Bastos, 30, na Granja Carolina, em Cotia. E o desafio continua lançado: quem comer o lanche todinho, em até 20 minutos, além de não pagá-lo, ainda leva R$ 200 em dinheiro.





O desafio é válido de segunda a quinta-feira e é preciso avisar com no mínimo dois dias de antecedência (pode ser por telefone ou via direct no Instagram – veja mais abaixo). Além disso, o participante deve autorizar o uso das imagens para divulgação.





(RELEMBRE AQUI). Até hoje, somente uma mulher conseguiu vencer o desafio e se tornou a ‘Rainha do Laricão’









