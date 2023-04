Prefeitura vai integrar PA, UBS, Cefor e centro odontológico em Caucaia

Obras estão em andamento; Saiba mais.









Já estão em andamento as obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) e do Pronto Atendimento (PA) de Caucaia do Alto. Os trabalhos foram contratados pela Prefeitura de Cotia para ampliar a capacidade de atendimento dos equipamentos de saúde frente ao crescimento da demanda da região. Com as obras, a Prefeitura reunirá em um mesmo complexo de saúde, a UBS, o PA, o CEFOR (Centro de Fisioterapia e Ortopedia), o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Centro Odontológico.





A fachada será totalmente remodelada e passará a ser espelhada. O Pronto Atendimento ganhará quatro novas salas, entre elas uma para observação infantil e uma de isolamento.





O projeto também prevê a separação das recepções do Centro Odontológico e do Pronto Atendimento para dar mais agilidade ao atendimento dos pacientes. Consultórios, telhados, parte elétrica e hidráulica serão reformados e uma central de distribuição de energia elétrica será construída com o objetivo de evitar danos em equipamentos 110 e 220 volts, bifásicos e trifásicos em situações de problemas com o fornecimento de energia elétrica.





A UBS será reformada e a recepção remodelada para garantir mais funcionalidade ao espaço e conforto aos usuários da unidade. Segundo Alessandra Bana, coordenadora do PA, em média unidade atende 12 mil pacientes por mês.