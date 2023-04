Alunos de Vargem Grande Paulista recebem uniforme escolar pelo 7º ano consecutivo

Ao entregar os kits, prefeito Josué Ramos destacou “igualdade entre os alunos, segurança dentro das escolas e economia para os pais”

Foto: Divulgação / Prefeitura de VGP

A Prefeitura de Vargem Grande Paulista iniciou a entrega do uniforme escolar em toda a rede municipal de ensino. São mais de cinco mil alunos contemplados com um kit que contém: camisetas de manga longa e manga curta, calças, bermudas (para os meninos) ou shorts saia (para as meninas), blusão, meias e tênis.





“Este é o sétimo ano consecutivo que entregamos o uniforme escolar. Um investimento que fazemos com muito orgulho, pois sabemos a importância que tem para garantir igualdade entre os alunos, mais segurança dentro da escola e, claro, uma grande economia para os pais”, destacou o prefeito Josué Ramos, durante a entrega feita na E.M. Amélia Surin, no Parque do Agreste.