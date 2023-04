Lei Maria da Penha: condenados não poderão exercer cargos públicos em Cotia

Projeto de Lei, de autoria do vereador Edson Silva (Republicanos), foi sancionado pelo prefeito Rogério Franco (PSD)

Projeto de Lei (PL) que proíbe a nomeação de pessoas condenadas, com trânsito em julgado -quando não cabe mais recurso -, pela Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006). O projeto é de autoria do vereador Edson Silva (Repub). O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), sancionou um projeto de Lei (PL) que proíbe a nomeação de pessoas condenadas, com trânsito em julgado -quando não cabe mais recurso -, pela Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006). O projeto é de autoria do vereador Edson Silva (Repub).





"A vedação prevista no caput deste artigo perdurará até o cumprimento integral da pena ou até a ocorrência de outra forma de extinção da punibilidade, conforme o caso", diz o parágrafo único da Lei 2.274/2023, que inclui cargos nos âmbitos do Poder Legislativo e da Administração Indireta [VEJA AQUI].





Na justificativa do projeto, Edson Silva salientou que é dever do servidor público manter conduta compatível com a moralidade administrativa. “É uma forma de demonstrar que a nossa cidade não compactua com tais atos e repudia, veementemente, esse tipo de funcionário em suas autarquias”, explicou.